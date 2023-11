Israele e Hamas, la diretta. NYT: "Due bombe di una tonnellata su Jabaliya". Guterres: "Inorridito"

04 novembre 2023 a

Ventottesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. Nasrallah, il leader Hezbollah, ha parlato in pubblico per la prima volta dall'inizio del conflitto. "L'azione del 7 ottobre è stata dai palestinesi al 100%". L’emittente israeliana Channel 12: "Zelensky in Israele la settimana prossima". Segui la diretta.

Ore 08.20 - Idf: decine di terroristi uccisi negli attacchi nei tunnel

Le forze dell'esercito israeliano affermano di aver ucciso nella notte "decine di terroristi" durante "numerosi tentativi di attacchi alle nostre truppe dai tunnel e compound militari nel nord della Striscia di Gaza". Nel comunicato si precisa che sono stati scoperti questi gli ingressi di diversi tunnel dove sono state sequestrate armi. Inoltre sono state distrutte "tre postazioni di osservazione di Hamas" nel nord di Gaza, dove diversi militanti di Hamas sono stati uccisi. Nel sud le forze israeliane hanno condotto un raid aereo mirato, per "neutralizzare ordigni esplosivi".

Ore 08.00 - Nyt: Idf avrebbe lanciato 2 bombe di una tonnellata su Jabaliya

L'Idf avrebbe utilizzato due bombe del peso di quasi una tonnellata ciascuna per colpire il campo palestinese di Jabaliya. Lo sostiene il New York Times, basando la sua analisi su elementi visivi come immagini satellitari, foto e video. Secondo il Nyt, i crateri lasciati dalle esplosioni misuravano circa 12 metri, dimensioni coerenti con le esplosioni sotterranee che questo tipo di arma produrrebbe in un ambiente sabbioso. Marc Garlasco, esperto di Armament Research Services, uno degli autori dello studio, ha spiegato che le bombe avrebbero potuto avere "una miccia ritardata", che posticipa la detonazione fino a pochi millisecondi dopo la penetrazione nell'obiettivo prefissato. L'Idf afferma di aver preso di mira un comandante e combattenti di Hamas, nonché la rete di tunnel utilizzata dal gruppo terroristico. Il quotidiano newyorkese riferisce che se l'utilizzo di un simile arsenale non è eccezionale, solleva però "questioni di proporzionalità" in un contesto urbano densamente popolato come quello di Gaza, dato il rischio per la vita dei civili. Secondo il sito americano Politico, il Pentagono ha chiesto spiegazioni all'esercito israeliano sugli attacchi a Jabaliya.

Ore 7.29 - Israele, l'operazione di terra a Gaza continua

L'operazione di terra nella Striscia continua. Lo ha detto il portavoce militare israeliano secondo cui "i soldati hanno ucciso decine di terroristi e distrutto infrastrutture di Hamas". Nella giornata di ieri - ha spiegato il portavoce - "ci sono stati numerosi tentativi di attacchi ai soldati dai tunnel e dai compound militari nel nord della Striscia". Nella notte, "in un raid mirato nel sud della Striscia, corpi corazzati e ingegneri hanno fatto la mappa di edifici e neutralizzato ordigni esplosivi. Nel corso dell'operazione, i soldati hanno affrontato una cellula terroristica" i cui componenti sono stati uccisi.

Ore 6.00 - Le truppe israeliane catturano roccaforte di Hamas

Le truppe israeliane hanno annunciato la cattura di un’importante roccaforte di Hamas nella Striscia di Gaza all’interno della quale i soldati della brigata Givati hanno anche trovato documentazione che potrebbe essere cruciale per i passi ulteriori della guerra. Lo ha spiegato un portavoce dell’esercito. Secondo Israele, la struttura ospitava il quartier generale dell’intelligence di Hamas con sede a Jabaliya.

Ore 5.00 - Guterres "inorridito" da attacco israeliano ad ambulanza

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "inorridito" dall'attacco delle forze israeliane a un'ambulanza che, secondo Hamas, faceva parte di un convoglio per trasportare feriti da Gaza all'Egitto. "Sono inorridito dalla notizia dell'attacco a Gaza contro un convoglio di ambulanze all'esterno dell'ospedale Al Shifa. Le immagini dei corpi sparsi per strada fuori dall'ospedale sono strazianti".