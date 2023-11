Germania, "non piace agli immigrati": l'asilo rifiuta il nome Anna Frank

07 novembre 2023 a

Siccome Anna Frank non piace ai migranti l’asilo comunale di Tangerhütte, cittadina di 10mila abitanti della Sassonia-Anhalt, nell’est della Germania, ha chiesto di cambiargli il nome. "Le motivazioni addotte dalla presidente del giardino d’infanzia, Linda Schichor, per il cambio di denominazione sono un piccolo capolavoro di bassezza: genitori e insegnanti si sarebbero trovati d’accordo nel cancellare quel nome perché evoca una vicenda difficile da comprendere per i più piccoli", scrive Giovanni Longoni su Libero. "Se immigrati e neo-nazisti sono in lotta per tutto, sull’antisemitismo paiono al contrario trovare più di un punto di convergenza".