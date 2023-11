Polonia, l'annuncio in tv che ribalta il voto: "Incarico a Morawiecki"

07 novembre 2023 a

Il presidente della Polonia ha annunciato di aver affidato al primo ministro uscente l’incarico di formare un nuovo governo dopo le elezioni di ottobre, in cui i conservatori al governo sono risultati in testa ma non hanno ottenuto la maggioranza parlamentare. "Ho deciso di affidare l’incarico di formare un governo al primo ministro Mateusz Morawiecki", ha dichiarato il presidente Andrzej Duda in un discorso televisivo.

Morawiecki lo ha immediatamente ringraziato in un post su Facebook. Il suo partito Diritto e Giustizia (PiS) è arrivato primo alle elezioni generali del 15 ottobre, ma non è riuscito a ottenere la maggioranza e ha poche possibilità di formare una coalizione a causa della mancanza di partner affidabili. Duda, che è vicino al Pis, ha affermato di aver voluto seguire la consuetudine di assegnare l’incarico al leader del principale partito.

Ma la sua decisione ritarda di fatto la formazione del nuovo governo, alimentando l’instabilità politica, dopo che Duda ha già fissato l’insediamento del nuovo parlamento il 13 novembre, quasi un mese dopo il voto. L’opposizione ha più volte espresso il timore che Duda volesse ritardare il cambio di governo per permettere al Pis di rimanere al potere per un altro mese o due. Se Morawiecki fallirà come previsto, Duda dovrà dare all’incarico a l’ex presidente del Consiglio Ue Tusk, che è anche già stato primo ministro in Polonia. Insomma la scelta del presidente polacco è clamorosa. E in Polonia non si escludono nuove tensioni sul fronte interno. Dopo il voto lo scontro politico si è accesso ancora di più se confrontato con quello della campagna elettorale. E da qui alla formazione del nuovo governo non si escludono nuovi colpi di scena.