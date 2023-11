Israele-Hamas, la diretta. "Penetrati aerei, uno intercettato". Israele, stato d'allerta: cosa sta succedendo al confine col Libano

10 novembre 2023 a

Più di un mese è trascorso dall'inizio del conflitto tra Hamas e Israele. Netanyahu sottolinea che "Tel Aviv non cerca di conquistare, occupare o governare Gaza" e che l'obiettivo è eliminare Hamas dal territorio. Diffuso un video di due ostaggi israeliani. I jihadisti: "Pronti a rilasciarli". Segui la diretta.

Ore 17.00 - Jihad islamica, ospedale al Shifa mai usato da milizie

Il vicesegretario generale della Jihad islamica, Mohamad al-Hindi, ha smentito le affermazioni di Israele secondo cui l'ospedale al-Shifa di Gaza è stato utilizzato dai combattenti palestinesi, definendole "false". Secondo al-Hindi le forze israeliane potrebbero raggiungere l'ospedale "entro poche ore". "Dall'ospedale di a-Shifa e da qualsiasi altro ospedale non stato sparato neanche un proiettile", ha aggiunto, spiegando che i combattenti palestinesi usano tunnel che li conducono al fronte di battaglia nel nord della Striscia di Gaza, come mostrato nei video rilasciati.

Ore 16.52 - Media Hamas, 3 morti in raid Israele su strada usata da sfollati

Sarebbero tre i palestinesi rimasti uccisi nel raid israeliano sulla strada usata dagli sfollati per trasferirsi nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito media affiliati ad Hamas, citando fonti sanitarie locali.

Ore 16.10 - Fonte Israele, nessuna intesa per scambio di prigionieri

Non c'è alcuna definizione di un'intesa relativa ad uno scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Lo ha detto una fonte politica israeliana citata dalla tv pubblica Kan. Secondo la stessa fonte, ci sono sforzi in parallelo ai combattimenti per fare tutto il possibile per recuperare gli ostaggi.

Ore 15.52 - Esercito Israele, 3 aerei da Libano, 1 intercettato

Tre aerei sono penetrati nel territorio d'Israele dal Libano. I caccia della Difesa hanno intercettato uno degli aerei, mentre gli altri due sono caduti nel nord del Paese. L'incidente è oggetto di indagine. Lo fa sapere l'esercito israeliano (Idf) sui propri canali social.

Ore 15.45 - Al Jazeera, fuoco su palestinesi su corridoio indicato da Israele

Sono finiti sotto il fuoco dei tank israeliani i palestinesi che stavano fuggendo dal nord verso il Sud di Gaza lungo la strada Salah al Din che era stata in precedenza indicata da Israele come uno dei corridoi sicuri. Lo riporta Al Jazeera precisando che ci sono morti e molti feriti che sono stati portati all'ospedale Al-Aqsa. Tra le vittime donne e bambini. L'emittente ha raccolto le testimonianze dei palestinesi che definiscono l'annuncio di Israele delle finestre per l'evacuazione "una trappola".

Ore 15.26 - Jihad islamica, Israele ritarda negoziati su ostaggi

Israele starebbe "ritardando" i negoziati per il rilascio degli ostaggi. Lo sostiene il vicesegretario generale della Jihad islamica, Mohamad al-Hindi, secondo cui Hamas è disposta a rilasciare due ostaggi civili nelle proprie mani, una donna e un ragazzo, per motivi di natura medica. Ma per al-Hindi Israele non vuole garantire il rilascio dei propri cittadini in ostaggio. Per al-Hindi, in ogni caso, Tel Aviv sarà costretta a "concludere un accordo per lo scambio di prigionieri" che porterà al rilascio di tutti i detenuti palestinesi che si trovano nelle prigioni israeliane.

Ore 15.20 - Sudafrica convoca ambasciatore Israele

Il Sudafrica ha convocato l'ambasciatore israeliano per discutere di quella che ha descritto come la sua recente "sfortunata condotta" legata alla guerra di Gaza, senza fornire ulteriori dettagli. "L'ambasciatore Eliav Belotsercovsky è invitato a comportarsi in linea con le Convenzioni di Vienna, che accordano ai capi delle missioni diplomatiche alcuni privilegi e responsabilità, tra cui il principale è quello di riconoscere le decisioni sovrane della nazione ospitante", ha affermato il Ministero degli Esteri in una nota. Lo riporta Al Jazeera.