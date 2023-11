Londra, ordina un drink da 2mila euro per sbaglio: al bar finisce male

15 novembre 2023 a

Ordina un cocktail da 2mila euro per sbaglio e il marito si infuria: è successo a una turista, Lynsey, proveniente da Belfast, in Irlanda, come raccontato da lei stessa in un video su TikTok. La storia è stata poi ripresa anche dal Daily Mail. La donna ha spiegato che l'episodio è avvenuto in un lussuoso albergo a 5 stelle di Londra. Una sera era lì insieme a suo marito, e i due hanno ordinato un paio di drink. Quando è arrivato il conto, però, la turista non ha potuto credere ai suoi occhi: il prezzo del suo cocktail era di 1.890 sterline, ovvero 2.170 euro.

Il tutto sarebbe nato da una svista sul menù. La donna aveva visto, sul menù che le era stato consegnato, uno spazio tra il 18 e il 90 e aveva pensato che volesse dire che il costo del suo drink fosse di 18.90 sterline, più o meno uguale al resto dei prezzi presenti sul menù. Il suo cocktail, a quanto pare, era fatto con ingredienti molto pregiati, una bottiglia di Cristal e del Cognac invecchiato 30 anni.

Il marito, inizialmente infuriato, alla fine si sarebbe fatto una risata e sarebbe andato via dal bar, dicendo alla moglie di risolverla da sola. Lei, allora, ne ha subito parlato col bartender, ammettendo l'errore. E lui ha chiamato il suo manager, che a quanto pare è stato comprensivo e disponibile: "Ha ridimensionato immediatamente la questione dicendo che era tutto ok e non c'era nulla di cui preoccuparsi", ha raccontato lei. Nei giorni successivi, dopo aver incontrato di nuovo il manager, la donna è scoppiata in lacrime non vedendo il bartender e pensando lo avessero licenziato per colpa sua. Per fortuna, però, era solo stato mandato a seguire un corso per evitare che situazioni spiacevoli come quella si ripresentassero.