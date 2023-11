Javier Milei, la sorella medium che parla con Dio: chi è la "first lady"

21 novembre 2023 a

"Kari è Mosè, io sono quello che divulga". Con questa metafora il neo presidente dell'Argentina Javier Milei presenta la sorella Karina. È lei, assieme alla futura vicepresidente Victoria Villarruel, la figura femminile vicinissima all'economista eletto dal popolo. Del ruolo effettivo che avrà Karina, a parte quello anticipato di "first lady", è ancora un mistero. Ma è certo che qualcosa avrà e sarà onnipresente. D'altronde, ha tenuto a precisare lo stesso Milei domenica sera, "Mosè era un grande leader ma non un buon divulgatore, allora Dio gli mandò Aronne per diffondere il suo messaggio. Ecco, Kari è Mosè, io sono quello che divulga".

Stando al partito da lui fondato, La Libertà Avanza, Karina "è l’unica in grado di calmarlo nei momenti di rabbia". Studentessa di Pubbliche relazioni con un passato da venditrice di torte online, Karina ha un'altra peculiarità: è esperta di tarocchi e di astrologia e si dice che li usi anche come strumento per la sua attività politica. Ma non solo, perché "El jefe", "Il capo", come la soprannominano tutti, è anche la curatrice del look dell'attuale presidente. Così come dei suoi eventi politici.

Eppure c'è un episodio a segnare la sua vita. "Nel 2017, quando muore il suo cane Conan, Milei attraversa un periodo cupo", rivela a Repubblica Juan Luis Gonzalez, autore di una biografia non autorizzata di Milei. "Karina impara da Celia Melamed a svolgere il ruolo di medium, per permettere a Milei di comunicare con Conan". Abilità che piano piano utilizza anche per comunicare con altre persone dell’aldilà, e persino, afferma, con Dio. Oltre a Karina un'altra donna segue passo per passo Javier. Si tratta della vicepresidente Victoria Villarruel. Avvocata 46enne, Villaruel è nota soprattutto per essere parte di un movimento che nega l’esistenza di crimini di Stato durante la dittatura militare. È stata lei ad aver difeso molti dei militari condannati per crimini compiuti durante la dittatura.