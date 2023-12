Hamas, "si sono arresi": Idf, indiscrezioni clamorose

07 dicembre 2023 a

"Decine di combattenti di Hamas si sono arresi all'esercito israeliano nel nord della Striscia di Gaza". Lo ha riferito Haaretz. Poco dopo la diffusione di questa notizia, l'Idf ha pubblicato immagini eloquenti di prigionieri di Hamas nella Striscia: nelle foto li si vede in mutande, in ginocchio, uno accanto all’altro. Si tratta di decine di uomini, che sono stati immortalati in diverse zone di Gaza. Intanto anche i media Israeliani hanno cominciato a rilanciare la notizia di una vera e propria “resa” da parte dei miliziani di Hamas.

In ogni caso, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sull’identità dei prigionieri. Secondo l’Unwra, l'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi, la situazione a Gaza è "disperata". Attraverso i propri canali social, scrive che "le condizioni necessarie per consegnare gli aiuti non esistono, i rifugi stanno straripando". Intanto va avanti l’offensiva dell’esercito di Tel Aviv su Gaza, in particolare a Khan Younis, roccaforte di Hamas nel sud della Striscia, dove decine di obiettivi terroristici sono già stati colpiti. Ma non solo: le operazioni dell’Idf continuano anche nel nord della Striscia, dove invece sono stati individuati diversi tunnel e armi da combattimento.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha sottolineato nel frattempo la necessità di creare "corridoi sicuri" affinché i civili possano spostarsi "da aree che potrebbero essere in pericolo a luoghi dove saranno al sicuro con cibo, acqua e medicine a sufficienza".