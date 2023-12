Matteo Mariotti attaccato da uno squalo: si filma mentre gli divora una gamba

11 dicembre 2023 a

a

a

Un video sconvolgente quello filmato da Matteo Mariotti, 20enne di Parma attaccato da uno squalo in Australia. Il giovane ha voluto condividere i tragici momenti su Instagram, precisando che "questo video l'ho fatto partire pochi istanti dopo l'ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro. Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi, ma sono molto stanco e mi fa male la testa".

L'attacco è avvenuto lo scorso venerdì nello Stato del Queensland, ma il 20enne è stato operato una seconda volta nella notte italiana tra domenica e lunedì per l'amputazione della gamba sinistra sotto il ginocchio. "Sarà operato altre 2-3 volte, forse già venerdì - dice papà Michele raggiunto dal Corriere della Sera -. In Australia sono specializzati in questo tipo di interventi dopo attacchi di pescecani".

Mediterraneo, incubo sulle coste italiane: cosa è stato avvistato

"Ero sulla spiaggia 1770 nel Queensland - ha spiegato Matteo alla Gazzetta di Parma -. Erano le 16,30 e avevo appena saputo che mio nonno Giovanni era morto. Avevo bisogno di rilassarmi e ho pensato di fare un bagno non lontano dalla riva. Ho messo la maschera col boccaglio ma non sarei andato di certo lontano; ho preso anche una piccola telecamera per riprendere i pesci, così come faccio sempre, ma dopo qualche passo nell'acqua, ho sentito una terribile fitta a un piede". Si trattava dello squalo, forse un tigre o un leuca dalla lunghezza di 5-6 metri. "Dal piede in un secondo è arrivato a tutta la gamba e ha cominciato a trascinarmi al largo per divorarmi, come di solito fanno con le prede". Ma invece il 20enne è riuscito miracolosamente a salvarsi e raggiungere in spiaggia l'amico Tommaso Agosti, istruttore subacqueo: "È stato lui a trascinarmi a riva e a salvarmi. Mentre chiamava i soccorsi mi ha stretto la gamba ferita per fermare l'emorragia, poi è arrivato l'elicottero".