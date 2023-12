Elezioni, diritto di voto scambiato con uno stipendio triplo: lo studio choc

13 dicembre 2023 a

I cittadini sarebbero disposti a barattare l'importantissimo diritto di voto con uno stipendio triplo. Questo il risultato di uno studio condotto dalle università di Princeton e di Barcellona negli Usa, in Francia e in Brasile. "Gli autori della ricerca sentenziano che la democrazia è risultata tutto sommato in buona salute - commenta Pietro Senaldi -. Noi di Libero però non siamo così ottimisti. Per noi la democrazia non ha prezzo perché tu puoi avere tutti i soldi che vuoi ma, senza libertà, un giorno può arrivare qualcun altro a dirti che quei quattrini sono suoi e non più tuoi e, se comanda un dittatore, nessuno alzerà un dito per difenderti".

