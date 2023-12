Putin, Macron: "Non ho cambiato numero di telefono"

15 dicembre 2023 a

"Io non ho cambiato numero di telefono". Emmanuel Macron risponde a Vladimir Putin con poche chiare parole: "Se il presidente Putin avrà proposte serie, il desiderio di riprendere un dialogo che ci permetta di costruire una pace rispettosa del diritto internazionale, la Francia sarà sempre una potenza che aiuterà e che non risparmierà i suoi sforzi per ottenere un risultato".

Così l'Eliseo ribatte in conferenza stampa a Bruxelles, all’accusa lanciata da Putin alla Francia di avere "rotto i rapporti" con Mosca. La Francia, prosegue, in quel caso non si tirerà indietro, "come abbiamo fatto, del resto, durante tutti gli anni che hanno preceduto il conflitto, e come ho fatto per diverse settimane, o anche diversi mesi, dopo lo scoppio della guerra a febbraio" del 2022.

Ieri lo Zar aveva rimarcato che la Russia e la Francia avevano relazioni ottime ma a un certo punto il presidente Emmanuel Macron ha deciso di interrompere i contatti. "Abbiamo avuto un rapporto di lavoro molto positivo con Macron, lui ha visitato la Russia, io ho visitato la Francia", ha ricordato appunto Putin. "Avremmo voluto proseguire la nostra cooperazione con la Francia ma a un certo si è interrotta la comunicazione: non è stata una mia decisione, lo ha deciso lui", ha proseguito il presidente russo. "Non vogliamo evitare i contatti", ha aggiunto Putin, spiegando che "se loro sono interessati noi siamo pronti" a una ripresa dei colloqui.

Si va verso un negoziato sulla guerra in Ucraina?