Francia, Macron taglia Pasquetta? Da noi verrebbe giù tutto

Offre l’ombrello atomico agli europei nel nome della grandeur e poi toglie l’ombrellone della gita fuori porta ai francesi nel segno del risparmio. Volenterosa in politica estera per mostrare i muscoli e risparmiosa in politica interna per la debolezza nel far quadrare i conti, la Francia si inventa un taglio secco di due festività per sforbiciare il disavanzo, a Pasquetta e 8 maggio.

Et voilà, la riforma è servita dal primo ministro transalpino François Bayrou, non si sa se per mettere una pezza ai piani di riarmo e ai disegni di potenza di Emmanuel Macron o per mettere subito un freno deciso al deficit pubblico che veleggia pericolosamente vicino al 6% e riportarlo al più accettabile 4,6% il prossimo anno. Ricetta semplice: francesi, dovete lavorare di più. Quando? Il Lunedì dell’angelo e il giorno in cui si celebra la resa del Terzo Reich e la vittoria sul nazismo. Via due rossi sul calendario e subito polemiche al calor bianco.