Vladimir Putin: "Volevano strangolarci, siamo i numeri uno in Europa"

"Siamo i numeri uno in Europa". Vladimir Putin parla come se avesse vinto la guerra in Ucraina, ma in realtà si sta riferendo alle performance economiche della Russia che a suo dire, nonostante le sanzioni e l'inflazione, si stanno rivelando più rosee del previsto. Lo zar, in un incontro con gli imprenditori dell'estremo oriente russo, ha infatti detto che "la Russia è diventata la prima economia europea e la quinta al mondo in termini di parità di potere d'acquisto".

"Sembra che veniamo strangolati e sotto pressione da ogni parte", ha spiegato Putin, "ma siamo comunque la più grande economia d'Europa. Ci siamo lasciati alle spalle la Germania e siamo saliti al quinto posto nel mondo in termini di Pil a parità di potere d'acquisto, dopo Cina, Stati Uniti, India e Giappone. Siamo i numeri uno in Europa". "Abbiamo lasciato indietro tutta l'Europa in termini di parità di potere d'acquisto, ma per quanto riguarda l'indicatore pro capite dobbiamo lavorare di più. C'è ancora del lavoro da fare", ha aggiunto il capo dello Stato pensando già alla scontata rielezione.

Certo c'è l'inflazione - se infatti la curva è in calo in Europa e negli Stati Uniti, in Russia il trend è invece in ascesa: 6% (su base annuale) a settembre, 6,7% a ottobre, 8% a dicembre - ma Putin ha voluto rassicurare gli imprenditori: "Avete detto che, a causa dell'inflazione, sembra che le cose non miglioreranno. Andranno meglio", ha puntualizzato il leader del Cremlino spiegando che "tutte le azioni della Banca centrale e del governo, o meglio non tutte ma una parte significativa di esse, mirano sicuramente a contenere l'inflazione. E penso che raggiungeremo gli obiettivi prefissati". "Il tasso di riferimento elevato disposto dalla Banca centrale russa è una misura temporanea", ha concluso Putin promettendo che "ma man mano che i problemi legati all'inflazione saranno risolti, con la soppressione dell'inflazione, penso che questo indicatore sarà modificato".