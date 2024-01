Colazione in hotel, "pensavamo fosse gratis": un salasso, il conto da capogiro

16 gennaio 2024 a

a

a

Il prezzo della colazione in hotel, soprattutto quando è a buffet, viene spesso incluso in quello della camera in cui si soggiorna. Tuttavia, bisogna stare attenti a dare per scontato questo aspetto. Lo sanno bene tre ragazze americane, che hanno raccontato la loro disavventura su TikTok. Le amiche erano convinte che la colazione fosse inclusa nel prezzo della camera. Per questo, quando si sono trovate davanti il ricco buffet, non si sono tirate indietro. Anzi, hanno approfittato per fare delle ricche colazioni. "Il silenzio dopo aver ricevuto un conto da 100 dollari per una colazione in hotel che pensavamo fosse gratis", si legge a corredo del loro video.

Alla fine del pasto, insomma, la sgradevole sorpresa: un conto di 100 dollari, cioè più di 30 dollari a testa. Nel video pubblicato dalle tre ragazze si vedono tanti piatti vuoti sulla tavola. Probabilmente, se avessero saputo prima che il tutto avrebbe comportato un sovrapprezzo, si sarebbero comportate in maniera diversa. Tanti i commenti comparsi sotto al filmato. In molti hanno raccontato di aver avuto esperienze simili: "A noi è successo all'Hilton, abbiamo pagato per la colazione, inclusa con la stanza, 45 dollari per me e il bambino. Ho detto di aver già pagato ma ci hanno fatto pagare di nuovo all'uscita. Ho provato a mandare mail e chiamare, non hanno mai risposto", ha scritto un utente. Un altro invece: "Esattamente quello che è successo a me e la mia famiglia all'hotel Hyatt a Time Square, anni fa: 100 dollari per una colazione continentale... mamma non era affatto felice!".