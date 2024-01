Scontrino choc, "tesoro": scoppia la bufera, cosa spunta dopo il conto

20 gennaio 2024 a

Tensione al ristorante: dopo che una cameriera ha rivolto parole gentili a un cliente, la moglie di quest'ultimo non gliel'ha fatta passare liscia. Anzi. Le ha lasciato un suggerimento, se non proprio un avvertimento, scritto sullo scontrino. A raccontare l'episodio, avvenuto in un locale statunitense, è stata la cameriera stessa con un post sulla piattaforma Reddit. La donna, in particolare, ha postato la foto dello scontrino con la curiosa richiesta della signora, seduta insieme al marito, che aveva appena servito. Sulla ricevuta di pagamento, nello spazio dedicato al totale delle mance, c'era scritto: "Non chiamare 'tesoro' mio marito".

La cameriera, allora, su Reddit ha spiegato che in genere utilizza questa parola con tutti. E che lo fa in modo scherzoso, senza nessun secondo fine. Poi ha chiesto un parere agli altri utenti, per capire se fosse stata lei oppure la moglie a esagerare. Tanti i commenti sotto il post, forse perché in molti si sono ritrovati nella stessa situazione. La maggior parte, comunque, ritiene che il comportamento della moglie sia stato un po' esagerato. "La prossima volta, ti consiglio di fingere che lui non ci sia e di rivolgerti solo alla donna", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Se ti dovesse capitare di nuovo di servire altre coppie, resta sulle tue, non tutti conoscono la parola educazione".