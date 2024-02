Joe Biden, "l'86%": il sondaggio che lo caccia dalla Casa Bianca

11 febbraio 2024 a

a

a

Sondaggio choc per Joe Biden. Secondo una rilevazione condotta da Abc News/Ipsos, l'86% degli interpellati ritiene che il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, sia troppo vecchio per un secondo mandato. Questa cifra comprende anche il 59% di interpellati che pensano che anche Donald Trump sia troppo vecchio con i suoi 77 anni per tornare alla Casa Bianca. Il sondaggio è stato condotto dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Hur sui vuoti di memoria del presidente Biden, e suggerisce che l'età continuerà a essere un fattore chiave nelle elezioni del 2024.

Un quarto degli americani (27%) afferma che solo Biden è troppo vecchio per ricoprire un altro mandato (ma non Trump), mentre solo un americano su dieci (11%) afferma che nessuno dei due è troppo vecchio per ricoprire di nuovo la carica di presidente. La maggioranza dei repubblicani (62%) sostiene che solo Biden è troppo anziano per un nuovo mandato, mentre la maggioranza sia dei democratici (69%) che degli indipendenti (70%) ritiene che entrambi siano troppo vecchi.

Per il presidente democratico c'è anche un altro pessimo segnale, sempre proveniente dai sondaggi: gli americani si fidano più di Trump che di Biden nella gestione dell'economia. Secondo la rilevazione del Financial Times e della Ross School of Business della Michigan University, il 42% degli elettori ritiene che l'ex presidente repubblicano, più che probabile prossimo sfidante di Biden, sarebbe meglio per l'economia americana a fronte di un 31% che si schiera con il presidente in carica.

"Il messaggio di Biden sul buono stato di salute dell'economia non ha convinto molti", afferma Erik Gordon, professore della Ross School of Business, sottolineando che il sondaggio rivela come un elettore sue tre ritiene che le politiche del presidente abbiano danneggiato l'economia.