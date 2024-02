Navalny è un memento per l'Occidente: non facciamo altri errori con Putin

19 febbraio 2024 a

La brutale morte di Alexey Navalny, scrive il direttore Mario Sechi nel suo editoriale su Libero in edicola oggi, lunedì 19 febbraio, deve rappresentare un "memento" per l'Occidente: non facciamo altri errori con Vladimir Putin. Perché lo Zar "guarda alle nostre incertezze con lo sorriso di un avvoltoio" e " la guerra in Ucraina per Mosca è un fattore esistenziale, in questo senso non può perderla".



