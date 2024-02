Principe William ai Bafta: "Film? Quest'anno ho altre cose per la testa"

19 febbraio 2024 a

"Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa": il principe William lo ha detto a Elaine Bedell, ceo del Southbank centre, durante i Bafta 2024, i premi che annualmente il British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell'anno. Quello che i Windsor stanno vivendo al momento è un periodo piuttosto delicato: la principessa Kate Middleton è stata operata all'addome un mese fa e il periodo di convalescenza non finirà prima di Pasqua. Kensington Palace non è mai sceso nei dettagli dell'intervento, anche se si pensa si sia trattato di diverticolite acuta.

Quella di ieri ai Bafta è stata una delle prime uscite ufficiali di William senza Kate. Il principe di Galles, presidente degli EE British Academy Film Awards dal 2010, ha indossato per l'occasione uno smoking nero. Nonostante il momento difficile, il futuro re d'Inghilterra si è comunque mostrato sorridente e affabile, fermandosi a scambiare due parole con i fan riuniti vicino alla passerella. Poi si è sistemato in platea accanto all'attrice Cate Blanchett e ha chiacchierato con l'amico di vecchia data, David Beckham.

La Middleton invece, a un mese dall'operazione, si trova nella tenuta di famiglia in campagna, a Sandringham, in compagnia dei figli. William ha confessato che la principessa era dispiaciuta di perdersi l'importante evento: "Lei adora i Bafta", ha detto. La casa in cui si è trasferita la famiglia Windsor, almeno temporaneamente, è un rifugio sia per Kate che per William, che ci hanno abitato nei primi anni del loro matrimonio prima di traslocare a Londra. Si tratta del loro posto del cuore, dove vanno soprattutto per le vacanze estive e nei periodi di stop scolastico dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Massimo riserbo sulle condizioni di Kate, anche se una sua amica al Daily Mail ha rivelato: "Sta meglio, è in ripresa. Non vedeva l'ora di cambiare aria e di godersi i bambini e il marito mentre giocano all'aria aperta".