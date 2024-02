Maria Zakharova replica a Biden: "Putin figlio di putt***? Pensi a suo figlio Hunter"

22 febbraio 2024 a

Gli insulti del presidente degli Stati Uniti Joe Biden contro il presidente russo Vladimir Putin, durante una raccolta fondi per la sua campagna elettorale, hanno indignato il Cremlino. Il capo della Casa Bianca, infatti, ci è andato giù pesante, dando allo zar del "pazzo figlio di pu***na" durante un incontro con gli elettori in California. Se da Mosca hanno subito definito "vergognose" queste dichiarazioni, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invece risposto a tono alle accuse: su Telegram ha scritto che le parole del presidente Usa nei confronti di Putin "gli americani le associano meglio al suo stesso figlio, Hunter Biden", facendo riferimento alle vicende giudiziarie che coinvolgono quest'ultimo.

Lo stesso Putin non ha perso occasione per rispondere a Biden sbeffeggiandolo: "Avevo detto che per noi è preferibile come presidente rispetto a Trump, e a giudicare da quello che adesso ha detto, ho assolutamente ragione", ha affermato sarcastico lo zar, citato dalla Tass. "Certo - ha poi aggiunto - non mi avrebbe potuto dire 'Volodya, sei bravo, grazie, mi aiuti moltissimo'".

Invece il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, intervistato dal giornalista televisivo Pave Zarubin, come riportato dalle agenzie russe, ha dichiarato: "Le rozze dichiarazioni provenienti dalla bocca del leader americano difficilmente possono essere nocive per Putin. Biden sta dimostrando comportamenti in stile cowboy hollywoodano. Lui vorrebbe offendere Putin, ma non penso sia possibile". E ancora: "Come segretario stampa del presidente russo, posso dire che è improbabile che tali dichiarazioni vergognose del presidente Usa danneggino in qualche modo il capo di un altro Stato, in particolare il presidente Putin".

Già nei giorni scorsi, tra l'altro, Biden aveva puntato il dito contro Putin per la morte del dissidente russo Alexei Navalny, che venerdì scorso ha perso la vita nella colonia penale in cui era detenuto. E poi se l'era presa anche con il suo avversario politico, Donald Trump, per aver evitato di menzionare il presidente russo nel suo discorso sulla morte dell'oppositore, preferendo invece far riferimento ai suoi problemi giudiziari.