Kate Middleton, la rivelazione della madre Carole allo zio: "Come sta ora"

30 marzo 2024 a

a

a

Re Carlo III parteciperà alla messa di Pasqua alla cappella di San Giorgio a Windsor. La presenza del sovrano segnerà il principale evento pubblico a cui prenderà parte da quando gli è stato diagnosticato il cancro a febbraio, a causa del quale ha dovuto sospendere gran parte dei suoi impegni. Il monarca sarà presente insieme alla regina Camilla, ma a Windsor non ci saranno i principi del Galles.

Kate Middleton ha infatti annunciato al mondo venerdì scorso 22 marzo di avere anche lei un tumore e di essersi sottoposta a una chemioterapia.

Kate Middleton, la "maledizione" di Pasqua: cos'è successo lo scorso anno

Ma come sta ora la principessa? Secondo lo zio Gary Goldsmith, fratello di sua madre mamma Carole ed ex concorrente della versione inglese del Grande Fratello, si starebbe riprendendo. Lo zio non ha notizie diretta dalla nipote ma è sempre in contatto con sua sorella, mamma della principessa. "Mi sono messo in contatto con mia sorella Carole per assicurarmi che mia nipote stia bene", ha detto all'Independent. "Penso che Kate abbia gestito la situazione in modo eccellente. Ha fatto tutto nella maniera migliore, è stata onesta e trasparente".

Quindi ha aggiunto, rispetto alle sue condizioni di salute: "Sembra che si stia riprendendo. Certo, è difficile immaginare che non siano stati colpiti dai tanti commenti e dalle teorie cospirative. Ho mandato dei messaggi a Kate perché sappia quanto le voglio bene".

Kate Middleton e il tumore, "chi c'è al timone della famiglia": non è William

Proprio Carole Middleton avrebbe svolto un ruolo fondamentale in questo periodo così difficile per la famiglia reale. "Carole è la forza trainante che tiene unita la famiglia con il minimo sforzo e la massima umiltà. Si è occupata di George, Louis e Charlotte, li ha portati a scuola e alle attività sportive scolastiche e ha dato loro un sostegno infinito", ha rivelato una fonte. "È stata una vera figura alla Mary Poppins. Le sue azioni sono in enorme contrasto con quelle di coloro che esprimono sostegno soltanto da lontano".