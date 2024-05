Kate Middleton, l'indiscrezione drammatica: "Un calvario, quando la rivedremo"

24 maggio 2024 a

Kate Middleton, da mesi ormai, sta lottando contro il cancro dopo l'intervento all'addome e sta seguendo tutte le terapie, tra cui la chemio. E secondo alcune fonti vicine alla famiglia reale la moglie del principe William, potrebbe rimanere lontano dai suoi impegni pubblici fino al prossimo autunno. Nulla di ufficiale dunque, ma quel che è certo è che della principessa non c’è traccia alcuna. E non la vedremo per mesi.

I tempi della ripresa di Catherine, come viene chiamata a Palazzo da quando è diventata principessa del Galles, sono un mistero. Nei giorni scorsi il Daily Mail ha dato qualche indicazione sui tempi del suo rientro parlando con l’entourage dei principi del Galles. "Non ha preso alcun impegno pubblico quest’anno e gli amici con cui ho parlato nei giorni scorsi suggeriscono che potremmo non rivedere Catherine fino all’autunno, e solo allora se si sarà ripresa completamente", ha scritto uno dei ’royal editor’ del tabloid.

Richard Eden ha anche citato una fonte, secondo cui "nessuno vuole fare pressione su Catherine. L’unica cosa che conta al momento è che stia meglio. Quest’anno ha attraversato un calvario". È certo che la principessa tornerà in pubblico solo quando avrà ricevuto il "via liberà dai medici", come ha scritto un comunicato ufficiale di Kensington Palace. Per ora segue il lavoro delle fondazioni e degli enti benefici di cui è madrina e pare abbia letto con attenzione un rapporto della Royal Foundation Centre for Early Childhood su come le aziende possono sostenere lo sviluppo dei bambini nei primi anni di vita. Ma appunto "segue il lavoro", senza alcun impegno in prima persona.