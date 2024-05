Conte dice "basta armi" ma l'Italia ne ha poche e già non le invia più

Lorenzo Mottola 31 maggio 2024 a

a

a

“Basta armi” e “basta guerra”. A giudicare dagli slogan della campagna elettorale, si potrebbe arrivare alla conclusione che è dalle urne tricolori che passa il destino del mondo. Poi però c’è l’amara realtà, ovvero che purtroppo questo sapido dibattito non ha alcuna importanza nel contesto internazionale. La verità è che a nessuno importa granché di dove vanno a finire le armi italiane. Questo per due ragioni semplici: ne abbiamo poche e quelle che avevamo le abbiamo già spedite a Kiev. Per non parlare di quanto sia risibile la questione vista dal punto di vista israeliano