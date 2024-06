Kate Middleton, l'indiscrezione clamorosa: "Quando si affaccerà al balcone"

01 giugno 2024 a

Kate Middleton sta prendendo in considerazione l'ipotesi di affacciarsi al balcone reale di Buckingham Palace al Trooping the Colour, l'evento in cui i sudditi britannici festeggiano il compleanno del Regno Unito, il prossimo 15 giugno.

È quanto ha rivelato una fonte vicina alla Famiglia Reale a The Independent. In qualità di colonnello capo delle guardie irlandesi, ruolo che le è stato assegnato nel 2023, ora si pensa che Kate Middleton - che ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore e si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia - possa fare il saluto ai sudditi.

Il Re, al quale è stato diagnosticato un cancro a gennaio, ha comunque confermato la sua presenza al Trooping of the Colour del 15 giugno. Viste anche le sue condizioni di salute, Carlo parteciperà all'evento seduto su una carrozza e non a cavallo, come da tradizione. Insieme a lui, oltre alla regina consorte Camilla, 76 anni, ci saranno il figlio ed erede al trono William, 41 anni, con i tre principini, George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 6 anni.

La celebrazione culmina tradizionalmente con la riunione della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace dove forse finalmente dopo tanto tempo rivedremo la principessa del Galles.