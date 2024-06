Kate Middleton, Buckingham Palace "cancella" la principessa: il caso

04 giugno 2024 a

Buckingham Palace "cancella" Kate Middleton: il nome della principessa del Galles, infatti, non compare nel programma organizzato dalla famiglia reale per la prima visita di Stato da quando Carlo è diventato re. I reali ospiteranno l’Imperatore del Giappone Naruhito e sua moglie, l’Imperatrice Masako, dal 25 al 27 giugno a Londra. La notizia arriva direttamente da Palazzo, che però non menziona affatto la moglie di William. Quest'ultimo, invece, compare nel programma: il futuro re d'Inghilterra incontrerà la coppia imperiale il 25 giugno per poi accompagnarla a una cerimonia di benvenuto al Padiglione Reale a Horse Guards Parade, dove vedranno Carlo III e sua moglie, la Regina Camilla.

Le due coppie andranno in carrozza con il principe William a Buckingham per un pranzo. Nel pomeriggio, invece, l’Imperatore e l’Imperatrice andranno all’abbazia di Westminster. Mentre in serata si terrà un banchetto di Stato a Buckingham, durante il quale il re e l’imperatore pronunceranno ciascuno un discorso. Il 26 giugno, poi, i sovrani giapponesi visiteranno l’istituto Francis Crick, un centro di ricerca biomedica. La visita di Stato si concluderà la mattina del 27 giugno. Successivamente, l’Imperatore e l’Imperatrice faranno una visita privata alla cappella di San Giorgio a Windsor, dove riposa la regina Elisabetta II.

Quasi sicuramente Buckingham Palace non fa alcun riferimento alla principessa Kate in questo programma così dettagliato per via delle condizioni di salute della Middleton, che lo scorso marzo ha fatto sapere di essere malata di cancro. Basti pensare che la sua ultima uscita pubblica risale a Natale.