Ucraina, Macron alza il tiro su Mosca: "Aerei Mirage e una brigata di 4.500 uomini"

"Vogliamo formare una brigata francese" in Ucraina. Lo ha rivelato il presidente francese Emmanuel Macron in una intervista a Tf1 e France 2. "La sfida è addestrare 4.500 soldati ucraini, equipaggiarli, addestrarli, difendere il loro territorio" e costituire una "brigata francese", ha aggiunto Macron senza parlare in modo specifico di soldati francesi in Ucraina. "Il presidente ucraino, il suo ministro della Difesa, hanno invitato tutti gli alleati ad addestrare i soldati più rapidamente", ha detto il capo dell’Eliseo.

"Bisogna chiedersi se questo sia un fattore di escalation. La risposta è no", ha aggiunto. L'inquilino dell'Eliseo ha annunciato che il suo Paese fornirà all'Ucraina caccia Mirage 2000-5 e formerà piloti e una brigata di 4.500 soldati ucraini, ai quali "darà formazione, equipaggiamento e armi". Intanto le forze russe hanno catturato in Ucraina un modello danneggiato di THeMIS, un sofisticato robot da guerra multifunzione prodotto in Estonia da Milrem Robotics, una società di proprietà degli Emirati Arabi Uniti, e posseduto esclusivamente dalle forze armate estoni e olandesi. THeMIS, che può essere equipaggiato con vari tipi di equipaggiamento, sistemi di sorveglianza e sistemi di comunicazione, è un robot che Mosca desidera studiare fin dal 2022, quanto aveva promesso una ricompensa di un milione di rubli (circa 11.000 dollari) per chi fosse riuscito a catturarne un esemplare.

La fotografia di un modello di THeMIS estremamente danneggiato è apparsa alcune settimane fa sui social media russi. E la Russia ha anche reagito alle parole di Biden che ha autorizzato l'uso di armi statunitensi al confine tra Russia e Ucraina. "Ciniche e oscene": così il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha definito le dichiarazioni odierne del presidente Usa. "Ogni tentativo di violare il territorio russo" indipendentemente dalla regione in cui ciò avvenga, "avrà una risposta adeguata, e coloro che ci bombardano in questo modo se ne pentiranno amaramente", ha affermato Galuzin parlando con la Tass.