Kate Middleton e il cancro, "tremendamente faticosa". Nuova drammatica fuga di notizie

Una battaglia "tremendamente faticosa" quella che starebbe affrontando la principessa del Galles, Kate Middleton, che si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva per un non meglio precisato tumore, di cui lei stessa ha parlato in un video social lo scorso marzo. A riferire le ultime indiscrezioni sulla moglie del principe William è stato l’esperto reale Richard Fitzwilliams. Mentre una fonte anonima ha rivelato a Us Magazine che Kate "potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima. Il team sta valutando ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno".

Nonostante queste voci, nelle ultime settimane la Middleton sarebbe stata vista fare commissioni sia con i suoi familiari che da sola. Inoltre, pare sia sempre circondata dalla famiglia ad Anmer Hall, nella residenza estiva nel Norfolk. Si tratta della casa di campagna con 10 camere da letto, una piscina e un campo da tennis, situata nella tenuta di Sandringham. La mamma di Kate, Carole Middleton, e sua sorella Pippa "sono una presenza costante" all’interno della residenza. I Middleton "sono sempre stati molto legati", ha detto ancora Fitzwilliams.

Sulla data del ritorno di Kate sulla scena pubblica, l'esperto ha detto: "Spero che lo sapremo da Kensington Palace, che dovrebbe aver imparato da quello che è successo prima". Il riferimento è alle speculazioni sulla salute della principessa emerse nel periodo precedente al suo videomessaggio. "Sono sicuro che la cosa verrà gestita diversamente - ha continuato - Kate tornerà su consiglio dei medici".