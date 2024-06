Kate Middleton e il tumore, il dettaglio dell'orecchio alla parata

17 giugno 2024 a

Il commovente ritorno in pubblico di Kate Middleton, in carne e ossa a un evento istituzionale della Monarchia dopo 6 mesi di silenzio e massimo riserbo, ha commosso la Gran Bretagna e chi, nel mondo, ha a cuore le sorti dei Windsor.

La consorte dell'erede al trono William tra dicembre e gennaio scorsi ha scoperto di avere una forma di tumore. Ha così iniziato pesanti cicli di chemioterapia che l'hanno costretta a lasciare ogni incombenza "politica" e ritirarsi a vita privata.

Pochissimi post social, quasi nessuna dichiarazione ufficiale, una manciata di avvistamenti: in questi mesi sono corse le voci più allarmanti e inquietanti sulla salute della Principessa del Galles e l'apparizione dal balcone di Buckingham Palace è stata una vera boccata d'aria fresca, fonte di ottimismo sebbene la stessa Kate, annunciando la sua partecipazione alla parata Trooping the Colors insieme al Re Carlo, Camilla, marito e figli, avesse avvertito di non essere ancora "fuori pericolo" e di dover affrontare malattia e cura un giorno alla volta.

Ovviamente, fin dai minuti in cui Kate si è mostrata ai sudditi, magrissima ma impeccabile e a tratti sorridente anche se visibilmente tesa e nervosa, si sono scatenati gli esperti reali di mezzo mondo analizzando segnali, indizi, messaggi in codice (un esempio, la vicinanza tra la Middleton e Carlo, anche lui alle prese con un tumore scoperto praticamente in contemporanea con l'amata nuora).

Non sarebbe casuale, secondo molti, la scelta della moglie di William in indossare un paio di sobri, semplici ma elegantissimi orecchini di perla. Secondo i beninformati, i gioielli avrebbero "un significato particolare nella sua lotta contro il cancro". Nel linguaggio della gemmologia, infatti, la perla simboleggia anche l'amore, la salute, la fortuna e la prosperità.