Bardella zittisce Mbappè: "Multimilionari, rispetto per i francesi"

"Ho molto rispetto per i nostri calciatori, siano essi Marcus Thuram o Kylian Mbappè, che sono icone del calcio e icone della gioventù. Ma bisogna rispettare i francesi, bisogna rispettare il voto di tutti". Sono dure e chiare le parole di Jordan Bardella, leader del Rassemblement National,

Il braccio destro di Marine Le Pen ha così commentato le dichiarazioni dei due attaccanti della Francia, impegnati negli Europei in corso in Germania, che nelle ultime ore hanno lanciato un doppio appello ai giovani a votare contro gli "estremi" alle elezioni. "Quando hai la fortuna di avere uno stipendio molto, molto alto, quando sei multimilionario, allora mi vergogno un po' nel vedere questi atleti dare lezioni a gente che non riesce più ad arrivare a fine mese, che non si sente più sicura, che non ha la possibilità di vivere in quartieri iper-protetti dagli agenti di sicurezza".

Filtra un certo imbarazzo anche della Federcalcio transalpina. "Ho sempre detto che garantisco ai giocatori la libertà di espressione - ha dichiarato il presidente della Federcalcio francese (FFF), Philippe Diallo - ma i principi associativi della Federazione implicano che si debbano evitare dibattiti di carattere politico e religioso e garantire un principio di neutralità" e "alcuni giocatori sono andati oltre nelle loro posizioni".

"Non spetta a me limitare la loro voglia di esprimersi su un certo numero di argomenti che riguardano la loro generazione", ha detto ancora Diallo. "Lo rispetto semplicemente, sono presidente di una Federazione, non sono leader di partito e non ho istruzioni di voto da dare ai francesi. L'istituzione non può avere la stessa libertà di parola dei suoi giocatori". "Non voglio che ci sia una ripresa politica, qualunque siano i partiti, la squadra francese appartiene a tutti i francesi, non voglio che venga strumentalizzata".