Kate Middleton, rumors drammatici: "Due ore di trucco per nascondere tutto"

Spuntano dei drammatici retroscena sulla prima uscita pubblica di Kate Middleton da quando ha annunciato di essere malata di cancro. La principessa del Galles, assente dagli eventi reali dallo scorso Natale, si è fatta vedere lo scorso 15 giugno al Trooping The Colour, la parata organizzata per il compleanno di Re Carlo. In quell'occasione, la futura regina d'Inghilterra è apparsa in ottima forma, anche se un po' più magra del solito, probabilmente per le cure cui si sta sottoponendo.

Ora però emerge un dettaglio proprio sulla preparazione di Kate in vista del grande evento. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, Kate si sarebbe sottoposta a una lunga seduta di make up prima di prendere parte al Trooping the Colour. Ci sarebbero volute due ore di trucco per mitigare gli effetti della chemioterapia che la 42enne sta affrontando da qualche mese. La Middleton si sarebbe anche messa una parrucca e delle extension sulle sopracciglia. A molti, poi, sarebbe apparsa affaticata e stanca.

Nonostante questo, nei giorni scorsi la principessa ha assicurato che sta facendo "buoni progressi", precisando che "ci sono giorni buoni e giorni brutti". "In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti e lasciare riposare il tuo corpo - ha scritto in un post su Instagram -. Ma nelle belle giornate, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il tuo benessere". Poi ha aggiunto che il suo trattamento continuerà "ancora per qualche mese".