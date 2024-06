Kate Middleton, il dolore di Harry: "Sconvolto quando l'ha vista"

26 giugno 2024 a

Il principe Harry sarebbe rimasto "sconvolto ed emozionato" alla vista di Kate Middleton al Trooping the Colour, la parata organizzata per il compleanno di re Carlo lo scorso 15 giugno. Quello per la principessa del Galles è stato il primo evento pubblico a cui ha partecipato da quando ha annunciato di essere malata di cancro. Prima della parata, infatti, non la si vedeva addirittura dallo scorso Natale.

Pur non essendo presente all'evento, il duca di Sussex ha comunque assistito all'emozionante ritorno di Kate, guardando la parata da lontano. Per Harry, che avrebbe voluto essere invitato alla festa, sarebbe stato doloroso vedere tutta la sua famiglia riunita per il Trooping the Colour. A sconvolgerlo particolarmente la presenza della Middleton, con cui un tempo aveva un buon rapporto. La cosa, insomma, lo avrebbe intristito parecchio. Secondo alcune indiscrezioni, il marito di Meghan Markle avrebbe voluto esser presente proprio per congratularsi con Kate di persona e sostenerla, soprattutto in un giorno così importante.

Tra l'altro, sulla partecipazione di Kate alla parata sono emersi nei giorni scorsi altri retroscena. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, alla Middleton sarebbero state necessarie ben due ore di trucco per nascondere gli effetti della chemioterapia a cui si sta sottoponendo. La principessa, in ogni caso, è apparsa raggiante davanti ai suoi sudditi, nonostante una leggera perdita di peso dovuta proprio alle cure che sta affrontando.