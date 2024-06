United Airlines, video a tradimento: "Se questo è tuo marito, ecco cosa devi sapere"

29 giugno 2024 a

a

a

Un uomo è stato beccato mentre tradiva la moglie su un aereo. È successo durante un volo di quattro ore. A un certo punto una ragazza ha deciso di riprendere l'uomo mentre si dava da fare con una donna che non era sua moglie. Il video, poi, è stato caricato sui social proprio con l'intenzione di farlo arrivare alla moglie tradita. E in pochissimo tempo è diventato virale.

Dal filmato si vede che la ragazza fa finta di inquadrare il proprio volto. In realtà sta riprendendo i due passeggeri seduti dietro di lei sul volo. A corredo del filmato, pubblicato su TikTok e in un secondo momento rimosso, si legge: "Se questo uomo è tuo marito, volo 2140 della United Airlines, da Houston a New York, allora sappi che probabilmente passerà la notte con Katy".

"Fermate tutto, devo scendere". Caos a Torino Caselle, l'aereo non può decollare: tutto per una telefonata...

Il sospetto alla ragazza è venuto ascoltando la conversazione e notando la fede al dito dell'uomo: "Lui e Katy si sono incontrati al bar dell'aeroporto e da quel momento non si sono più lasciati - ha scritto -. L'ha convinta anche a cambiare posto sull'aereo in modo da poter sedere vicini e bere. Non so il suo nome, ma so quello di lei perché lui contionuava a ripeterlo". Successivamente la ragazza ha spiegato che i due hanno poi iniziato a "darsi da fare" e sono andati insieme in bagno. Se alcuni utenti le hanno consigliato di farsi gli affari propri la prossima volta, molti altri invece hanno approvato il suo gesto. Il video aveva accumulato oltre 20 milioni di visualizzazioni prima della cancellazione.