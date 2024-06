Francia, affluenza record: c'è già il primo eletto, batosta per Macron

30 giugno 2024 a

Eletto in Polinesia il primo deputato della nuova legislatura in Francia: si tratta di Moerani Frèbault, candidato autonomista di centrodestra, che ha vinto con il 54% dei voti al primo turno, secondo i risultati provvisori comunicati domenica dall’Alto Commissariato. È la prima volta che un nativo delle Isole Marchesi entra all’Assemblea nazionale. Il risultato arriva dopo le indicazioni sull'affluenza altissima. Infatti è stato registrato un netto balzo dell’affluenza al primo turno delle elezioni legislative in Francia, in corso oggi, che fanno segnare alle 12 il 25,9%, secondo quanto comunica il ministero dell’Interno transalpino.

Alla stessa ora delle scorse elezioni del 2022 il dato era del 18,43%. Intanto a Parigi alle 12 ha votato il doppio degli elettori rispetto alle elezioni legislative del 2022. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero degli Interni francese in merito all’affluenza. Nella capitale francese, infatti, alle 12 è oggi si è recato alle urne il 25,48% degli aventi diritto rispetto al 12,8% alla stessa ora del 2022. Vale a dire il doppio degli elettori.

E l’affluenza alle elezioni parlamentari anticipate francesi segna un aumento in alcuni territori d’oltremare. In Guyana francese, dove si è votato ieri, la prefettura locale ha segnalato che alle ore 17 (le 23 di ieri in Italia) l’affluenza era pari al 28,8 per cento, in crescita rispetto al 26,7 per cento del voto del 2022. Partecipazione in crescita anche in Nuova Caledonia: l’alto commissariato stima un’affluenza pari al 32,39 per cento alle ore 12 (le 3 in Italia). Alla stessa ora alle elezioni del 2022 l’affluenza era al 13,06 per cento e nel 2017 al 15,76 per cento. I seggi nella Francia continentale hanno aperto questa mattina alle 8.