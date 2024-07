Orban-Zelensky, il faccia a faccia: "Risolvere le questioni", la posta in gioco della Transcarpazia

02 luglio 2024 a

Faccia a faccia a Kiev tra il presidente ungherese Viktor Orban e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro importante all'interno della guida ungherese del semestre europeo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro ungherese Viktor Orban hanno discusso delle questioni "essenziali" nelle relazioni bilaterali: commercio, cooperazione transfrontaliera, infrastrutture ed energia, ha fatto sapere il presidente ucraino nel corso di una conferenza stampa a Kiev con Orban. I due leader hanno parlato di "tutto ciò che riguarda la vita della gente sia in Ucraina che in Ungheria". Zelensky ha ringraziato la parte ungherese per il sostegno umanitario fornito agli ucraini sinora. "Grazie all’Ungheria per il sostegno umanitario all’Ucraina e il sostegno alla dichiarazione del vertice di pace (in Svizzera). Abbiamo discusso in modo sostanziale di come l’Ungheria possa esercitare la sua leadership nel secondo vertice (di pace) in futuro", ha affermato il presidente ucraino.

E in questo quadro diplomatico l’Ucraina si aspetta progressi sull’adesione del Paese all’Unione europee durante la presidenza ungherese del Consiglio dell’Ue, ha ribadito Zelensky. Ma attenzione, in questa partita Budapest di fatto chiede un impegno concreto sul fronte della tutela della minoranza ungherese in Ucraina. Un punto non secondario che nei giorni scorsi ha esposto a un duello diplomatico proprio Orban con il ministero degli Esteri ucraino. "L'Ungheria spera di poter risolvere le controversie che riguardano la minoranza magiara in Ucraina", ha detto Orban. "Speriamo che le questioni vengano risolte. Ci sono le prospettive per farlo", ha ribadito il primo ministro ungherese. La questione della Transcarpazia dunque non è affatto chiusa...