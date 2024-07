Francia, Thuram: "Viva la mescolanza, la lotta continua"

08 luglio 2024 a

"Congratulazioni a tutti coloro che hanno reagito al pericolo che minacciava il nostro bel Paese. Viva la mescolanza, viva la Francia, viva la Repubblica. La lotta continua": così l’attaccante dell’Inter e della Francia Marcus Thuram ha commentato i risultati elettorali francesi attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Già nelle scorse settimane, prima del voto, il giocatore aveva detto la sua sulla situazione politica nel suo Paese, chiedendo a tutti di andare a votare.

L’esito delle elezioni, che ha visto imporsi la coalizione di sinistra del Nouveau Front Populaire, col Rassemblement National di Marine Le Pen arrivato terzo, ha entusiasmato e rallegrato anche Jules Kounde, compagno di squadra di Thuram, che sui social ha scritto: "Il sollievo è pari alla preoccupazione delle ultime settimane, è immenso. Congratulazioni a tutti i francesi che si sono mobilitati affinché questo bellissimo paese che è la Francia non si trovi governato dall’estrema destra".

Nei giorni scorsi, a esprimere il suo parere sulla situazione politica in Francia era stato pure l'attaccante Kylian Mbappé: "Penso che più che mai dobbiamo andare a votare, c'è un'emergenza reale, non possiamo lasciare il nostro Paese nelle mani di queste persone. È davvero urgente, penso che abbiamo visto i risultati, è catastrofico e speriamo davvero che cambierà e che tutti si mobiliteranno per votare e votare per la parte buona".