Missili Usa a lungo raggio in Germania, la Russia: "Risponderemo militarmente"

La decisione degli Stati Uniti di schierare missili a lungo raggio in Germania mira a minare la sicurezza della Russia. Questo il commento del vice-ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov secondo le agenzie russe, commentando l'annuncio della Casa Bianca. "Queste azioni mirano principalmente a danneggiare la sicurezza del nostro Paese, indipendentemente dal fatto che le possibilità di un qualche tipo di negoziato sul controllo degli armamenti in futuro aumenteranno o si annulleranno", ha detto Ryabkov.

La decisione è "solo un anello di un processo di escalation, uno degli elementi di intimidazione", che oggi costituisce la componente principale della politica della Nato e degli Stati Uniti nei confronti della Russia, ha detto il diplomatico. Mosca esclude che la decisione degli Stati Uniti di schierare missili in Germania possa portare in futuro all'avvio di negoziati sul controllo degli armamenti, come è avvenuto durante la Guerra Fredda.

Quindi l'avvertimento sibillino all'Europa. A margine del X Forum parlamentare Brics, sempre Ryabkov ha scandito: "Senza nervi, senza emozioni, svilupperemo, prima di tutto, una risposta militare alla nuova minaccia. La natura della nostra reazione sarà determinata in modo calmo e professionale".

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invece giustificato il previsto dispiegamento di missili da crociera statunitensi a lungo raggio, con gittata fino a 2.500 chilometri, sul territorio tedesco, sottolineando la minaccia posta dalla Russia alla sicurezza europea. "Sappiamo che in Russia c'è stato un incredibile aumento degli armamenti, con armi che minacciano il territorio europeo", ha dichiarato a margine del vertice Nato a Washington. Il dispiegamento di armi a lungo raggio era già stato previsto un anno fa nella prima strategia di sicurezza nazionale della Germania. "Ecco perché la decisione degli Stati Uniti si inserisce perfettamente in questa strategia, di cui abbiamo discusso pubblicamente per molto tempo".