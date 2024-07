Biden scambia Zelensky con Putin: come reagisce il presidente ucraino

Un applauso sconcertato, poi una risata isterica. Joe Biden al vertice Nato a Washington presenta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con la peggior gaffe possibile: "Ecco a voi il presidente dell'Ucraina, che ha tanto coraggio quanta determinazione. Signore e signori, il presidente Putin".

Passano un paio di secondi di vero sprofondo, quindi il presidente americano si corregge con un certo imbarazzo: "Presidente Putin? Presidente Zelensky! Sono così concentrato su Putin...". E Zelensky, dopo aver stretto la mano all'alleato, ha la prontezza di ribattere. "I'm better", vale a dire "sono migliore di lui".

Una battuta che ha avuto il doppio pregio di sdrammatizzare una situazione francamente raggelante e, in qualche modo, di tentare di salvare l'amico Biden dall'ennesima raffica di critiche (missione, quest'ultima, peraltro fallita a giudicare dalla pioggia di commenti sui social).

Su X, il video è diventato ovviamente subito virale a livello globale, con vari utenti che hanno trovato anche il modo di "freezare" in un fermo immagine il volto, perplesso, del presidente ucraino nel momento esatto in cui Biden lo chiamava "Putin"...

Lestissimo anche Donald Trump ad approfittare dell'ennesimo scivolone del rivale. Il repubblicano lo ha preso in giro perché in un altro momento della conferenza stampa finale del vertice Nato, il presidente ha sottolineato di consultarsi sull’Ucraina con il suo "comandante-in-capo" (la qualifica dello stesso capo della Casa Bianc) anziché "capo dello staff".

Zelensky’s face when Biden introduced him as President Putin pic.twitter.com/v2Itu16OVb