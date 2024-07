Joe Biden, l'sms per farlo fuori subito: "Volete Harris candidata democratica?"

12 luglio 2024 a

La campagna di Joe Biden ha lanciato via sms un sondaggio flash rivolto ai donatori democratici, in cui chiede di valutare la possibile candidatura dell’attuale vicepresidente, Kamala Harris: "Accetteresti Kamala Harris come candidata Democratica?", si legge nel messaggio arrivato via telefono. I donatori avranno tempo fino a mezzanotte per rispondere. Un altro colpo, forse il più duro alla candidatura di Joe Biden. E questa mossa arriva pochi minuti dopo la conferma del "no" alla ricandidatura di "Sleepy Joe" da parte del leader dei dem alla Camera. Infatti Hakeem Jeffries, non ha dato il sostegno a Joe Biden nel corso dell’incontro avvenuto giovedì sera.

A rivelarlo è la Cnn. Una voce che suona come la pietra tombale per un ritorno alla Casa Bianca del presidente uscente per un secondo mandato. Ad accelerare le cose in queste ultime ore è stata anche l'ultima gaffe, forse la più imbarazzante finora, con cui ha scambiato Zelensky per Putin presentandolo al verice Nato. Una svista su cui si è subito corretto ma che lascia intravedere quanta confusione possa esserci nella testa del presidente. Intanto negli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca di novembre prossimo, Donald Trump è in vantaggio in quasi tutti i sondaggi. Insomma a quanto pare la ricandidatura di Joe Biden avrebbe le ore contate. Il vetice Nato per i dem era la prova del nove. E anche in questo caso la performance di Biden è apparsa diasastrosa.