Thomas Matthew Crooks, chi è l'attentatore di Trump: il video degli spari dal tetto

L’Fbi ha identificato Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania, come il sospetto attentatore dell’ex presidente Donald Trump. Nei registri sugli elettori dello Stato, Secondo quanto riportato dall'Fbi, che ha confermato l'identità di Crooks, si è trattato di tentato omicidio (ci sono state polemiche da parte della destra perché alcuni media non l’hanno definito così sin dall’inizio). L’attentatore non aveva documenti identificativi. In questa fase non è chiaro il movente del gesto. L'uomo che da un tetto ha sparato con un fucile in stile Ar sul comizio di Donald Trump è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Lo riferiscono alcuni media Usa. Intanto le forze dell'ordine federali, statali e locali americane sono in massima allerta in vista della convention repubblicana che inizierà lunedì a Milwaukee. Si stanno pianificando modifiche alle misure di sicurezza, dopo che Donald Trump è rimasto ferito in una sparatoria in un comizio in Pennsylvania. Diversi funzionari delle forze dell'ordine hanno riferito che è in corso un piano per espandere il perimetro della kermesse e creare zone cuscinetto attorno agli eventi. L'uomo che ha sparato sul comizio di Trump era fuori dal perimetro del Secret Service quando ha aperto il fuoco con un fucile in stile Ar, prima di essere ucciso.

| The #shooter was on a rooftop approximately 125 meters (410 feet) from where #Trump was. pic.twitter.com/1tinB1X48g — Breaking News (@PlanetReportHQ) July 13, 2024