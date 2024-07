Israele bombarda lo Yemen: la vendetta dopo il drone Houthi su Tel Aviv

20 luglio 2024 a

Attacchi aerei stati segnalati attacchi aerei poco fa nella città di al-Hudaydah, controllata dagli Houthi, nello Yemen occidentale. Le immagini che circolano sui social media mostrano del fumo che si alza da un sito preso di mira. Israele non ha commentato l'accaduto ma secondo i media locali si tratterebbe di una risposta a quanto accaduto venerdì, quando un drone inviato dagli Houthi aveva ha colpito Tel Aviv, percorrendo ben 2.000 chilometri attraverso il Sinai e uccidendo un uomo. Israele aveva minacciato una risposta militare che, forse, è arrivata quasi istantaneamente.

Secondo quanto riportava nelle scorse ore il quotidiano israeliano Ynet, il drone aveva usato diversi percorsi per confondere i sistemi di rilevamento delle Forze di difesa israeliane. Inoltre il carico del drone era relativamente piccolo, con pochi chilogrammi di esplosivo, per consentire al velivolo di attraversare il Sinai ed entrare in Israele attraverso il Mar Mediterraneo.

Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sempre molto duro contro Israele in Medio Oriente, ha condannato l'attacco con droni rivendicato dagli Houthi, esprimendo preoccupazione per una possibile ulteriore escalation. "Il Segretario generale resta profondamente preoccupato per il rischio che tali atti pericolosi rappresentino un'ulteriore escalation nella regione", ha affermato il portavoce Farhan Haq, chiedendo "la massima moderazione". L'obiettivo del drone non rilevabile era un edificio vicino all'ufficio dell'ambasciata statunitense a Tel Aviv.