Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca: "Scelgo Kamala Harris". Trump: "Il peggiore di tutti"

Bandiera bianca: dopo settimane di pressioni, montate a dismisura dopo il disastroso confronto tv con Donald Trump, Joe Biden si ritira dalla corsa alla riconferma alla Casa Bianca. L'annuncio arriva con una lettera pubblicata su X, una lettera i cui contenuti appaiono sfumati ma la sostanza chiarissima: addio, passo indietro, ritiro. Un caso clamoroso, che stravolge ulteriormente la campagna elettorale dopo l'attentato subìto da Trump. Biden fa sapere di aver scelto il ritiro "nell'interesse della nazione e del partito", dunque annuncia il suo appoggio alla vicepresidente, Kamala Harris. Immediata la reazione di Donald Trump, il quale ha definito Biden "il peggiore presidente nella storia degli Usa", per poi aggiungere che "battere Kamala sarà ancora più semplice". Segui la diretta:

Ore 20.34 - Media, Biden ha comunicato oggi la decisione

Joe Biden fino a ieri sera era ancora determinato a continuare la corsa per la Casa Bianca, la decisione del presidente è stata comunicata solo oggi ai vertici del suo staff. Lo scrive Sky News citando Reuters che fa riferimento a fonti informate. La stessa fonte ha affermato che Biden ha detto che si sarebbe dimesso al personale senior del suo staff solo alle 13:45 di oggi ora locale (le 19:45 in Italia). "Ieri sera il messaggio diceva di procedere a tutta velocità", ha detto la fonte a Reuters. "Verso le 13.45 di oggi il presidente ha detto che aveva cambiato idea".

Ore 20.31 - La reazione di Jill Biden

La first lady Jill ha ripostato su 'X' la nota con cui il presidente Joe Biden ha annunciato la decisione di non candidarsi di nuovo alla Casa Bianca con una emoji a forma di cuore.

Ore 20.28 - Johnson, l'unico precdente

La convention Democratica di Chicago, in programma ad agosto, si avvia ad avere nuove similitudini con quella del 1968: anche allora era agosto, anche allora la sede era la citta' dell'Illinois, ma soprattutto arrivo' dopo che il presidente degli Stati Uniti in carica, il Democratico Lyndon B. Johnson, poco popolare tra i vertici del partito, aveva annunciato a sorpresa che non avrebbe cercato la conferma per il secondo mandato pieno. L'ambizioso Johnson aveva sostituito nel 1963 John Fitzgerald Kennedy, ucciso in un attentato a Dallas, Texas, e poi aveva vinto le elezioni nel 1964. La convention divenne il luogo dove i Democratici avrebbero scelto il candidato e il vice. Il vicepresidente di Johnson, Hubert Humphrey, e il senatore Edmun Muskie vennero nominati candidati ufficiali come presidente e vicepresidente, dopo che Robert Kennedy, una delle figure emergenti alle primarie, era stato assassinato nel giugno dello stesso anno. La convention si svolse un clima di guerra civile, con tumulti politici e scontri per strada. L'omicidio di Martin Luther King, nell'aprile di quell'anno, e la guerra in Vietnam avevano infiammato il clima. Alle elezioni del '68 Humphrey, sostenitore di una linea anti-Vietnam, seppure espressa soltanto negli ultimi giorni della campagna elettorale, venne spazzato via dal Repubblicano Richard Nixon, che conquisto' 32 Stati su cinquanta.

Ore 20.26 - Contrordine: Biden appoggia Kamala Harris

"Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. La mia primissima decisione come nominata del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala sia il candidato del nostro partito quest'anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo". Così Joe Biden su X, dopo che la lettera lasciava supporre che non avrebbe appoggiato nessuno, almeno per il momento.

Ore 20.20 - Biden: fatti grandi progressi come nazione

"Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come Nazione". Lo rivendica Biden nella lettera in cui annuncia il suo ritiro dalla corsa alla presidenza degli Usa. "Oggi l'America ha l'economia più forte del mondo. Abbiamo fatto investimenti storici nella ricostruzione della nostra nazione, nella riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione per gli anziani e nell'espansione dell'assistenza sanitaria a prezzi accessibili a un numero record di americani. Abbiamo fornito cure essenziali a un milione di veterani esposti a sostanze tossiche. Approvato la prima legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni. Nominato la prima donna afroamericana alla Corte Suprema. Approvato la legislazione sul clima più significativa nella storia del mondo. L'America non è mai stata in una posizione migliore per guidare di quanto lo siamo noi oggi. So che niente di tutto questo avrebbe potuto essere fatto senza di voi, il popolo americano. Insieme, abbiamo superato una pandemia che capita ogni secolo e la peggiore crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Abbiamo protetto e preservato la nostra democrazia. E abbiamo rivitalizzato e rafforzato le nostre alleanze in tutto il mondo", concludeva Biden.

Ore 20.12 - Trump picchia durissimo: Biden il peggiore della storia

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la fine della corsa per la rielezione annunciata poco fa da Joe Biden. Parlando al telefono con l'emittente "Cnn", Trump ha affermato che Biden "sara' ricordato come il peggior presidente nella storia di questo Paese". L'ex presidente ha anche commentato una possibile discesa in campo di Kamala Harris, affermando che la vicepresidente sarebbe un avversario anche più facile da battere rispetto a Biden.

Ore 20.09 - Dean Phillips prima del ritiro: scrutinio segreto sul sostegno

Il deputato democratico del Minnesota Dean Phillips, che all'inizio di quest'anno aveva lanciato un'offerta per le primarie contro il presidente Joe Biden, pochi minuti prima del ritiro del presidente aveva chiesto ai membri del suo partito al Congresso di tenere uno scrutinio segreto per vedere se la maggioranza di loro sostiene ancora che il presidente continui la sua candidatura per la rielezione. "Ciò richiede un voto di fiducia da parte dei miei colleghi. Uno scrutinio segreto, perchè molti hanno paura che se dicono la verità verranno puniti", ha detto Phillips alla Cnn. "Penso che sarebbe utile uno scrutinio segreto rapido quando torneremo qui questa settimana per presentarlo in privato al presidente e mostrargli la posizione del Congresso", affermava Phillips. Un voto che, però, non servirà.

Ore 20.05 - "Nell'interesse degli Stati Uniti"

"E mentre è stata mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del Paese per me dimettermi e concentrarmi esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato", si legge in un passaggio della lettera con cui Joe Biden annuncia il ritiro dalla corsa alla presidenza Usa.

Ore 20.02 - "Parlerò alla nazione la prossima settimana"

Joe Biden annuncia che parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare la sua decisione.

Ore 20.01 - "Per ora non appoggio nessuno"

Joe Biden nella lettera in cui annuncia il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca non dà il suo appoggio a Kamala Harris o a nessun altro.

Ore 19.53 - Biden, la lettera con cui annuncia il ritiro