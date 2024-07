Attentato 11 settembre, un nuovo video mostra il crollo delle Torri Gemelle: ecco le immagini inedite

28 luglio 2024 a

L'11 settembre è una data che parla da sé. E che, suo malgrado, è diventata nota come tante altre date tragiche della storia. Un po' come il 7 ottobre, il giorno dell'attacco terroristico di Hama ai danni di Israele. Appena ascolti quel numero di giorno e di mese ti piombano subito alla mente quelle immagini surreali. Le due Torri Gemelle simbolo del Capitalismo e, forse, dell'Occidente che vanno in fiamme. E, a poco a poco, crollano su sé stesse portandosi con sé migliaia di persone.

Da quell'11 settembre ne sono passati di anni. Nel corso del tempo sono usciti innumerevoli video che riprendevano quell'attentato islamico per mano di Al Qaeda. Filmati dai balconi di casa o a poche centinaia di metri. Poi è arrivato il cinema con i suoi film - come "Remember me" con Robert Pattison come protagonista - che hanno ancora più pathos a una vicenda che è diventata a tutti gli effetti un lutto nazionale.

Dopo 23 anni, Kei Sugimoto ha deciso di consegnare alla storia un video di 57 minuti da lui registrato la mattina dell'11 settembre 2001. Le immagini riprese da un tetto nell'East Village di New York mostrano le ore terribili in cui le torri del World trade center hanno bruciato per poi collassare. Il rumore e le parole che si possono sentire ci possono far tornare indietro a quel tragico giorno. E ci permettono di non dimenticare mai quella tragedia.