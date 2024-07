Parigi 2024, il sondaggio: all'86% dei francesi è piaciuta l'Ultima Cena delle drag queen

29 luglio 2024 a

La cerimonia di apertura di Parigi 2024 continua a far discutere. Soprattutto per quanto riguarda la rivisitazione dell'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci messa in scena con la presenza di alcune drag queen. Secondo diversi fedeli, quell'esibizione avrebbe peccato di blasfemia, in quanto avrebbe offeso miliardi di cristiani nel mondo. La polemica, con il passare dei giorni, è montata talmente tanto da indurre la direttrice della comunicazione delle Olimpiadi francesi a scusarsi pubblicamente "Ovviamente la nostra intenzione non era di mancare di rispetto a un gruppo religioso, qualunque esso sia - ha spiegato Anne Descamps -. Al contrario, la nostra intenzione era mostrare tolleranza e comunione. Se qualcuno è stato offeso - ha poi aggiunto -, noi ce ne scusiamo".

Scuse a parte, sembra che la cerimonia di apertura di Parigi 2024 abbia sortito l'effetto sperato. Almeno in terra francese. Secondo un sondaggio Harris Interactive, citato dal comitato organizzatore, per circa l'86% dei francesi la cerimonia è stata "un successo". Un trionfo, quindi, per i cittadini transalpini, che forse hanno intravisto in quello spettacolo i vecchi fasti di epoca napoleonica.

In terra italiana, invece, i malumori persistono. Il segretario della Lega Matteo Salvini non ha accolto di buon grado la messa in scena di Emmanuel Macron. "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo - ha scritto su X - è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi". Dello stesso avviso anche l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini: "Mi è piaciuta molto la cerimonia del Gay Pride. Sapete quando è prevista quella delle Olimpiadi?".