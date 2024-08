Gershkovich "torna negli Usa". Scambio di prigionieri con la Russia: cosa sta succedendo

01 agosto 2024 a

Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, riconosciuto colpevole in Russia di spionaggio e condannato a 16 anni di prigione di massima sicurezza, tornerà negli Stati Uniti oggi come parte di uno scambio di prigionieri. Lo ha annunciato Fox News, citando informazioni ottenute dal Wall Street Journal e senza fornire ulteriori dettagli, precisando che il canale sta lavorando per ottenere maggiori informazioni sul possibile scambio.

Già nel pomeriggio di mercoledì si era diffusa l'ipotesi di uno scambio di prigionieri eccellenti. Nei giorni, scorsi, infatti, alcuni tra i più noti detenuti politici russi erano misteriosamente scomparsi dalle carceri in cui erano rinchiusi, da Vladimir Kara-Murza a Ilya Yashin, da Ksenia Fadeyeva a Oleg Orlov. Dopo la denuncia dei loro familiari, il timore diffuso era che fossero stati trasferiti in segreto da un centro detentivo a un altro, ma il fatto che siano "spariti" tutti in contemporanea ha dato adito alla speranza di uno scambio di detenuti su vasta scala tra il Cremlino e i Paesi occidentali.

Un segnale, in questo senso, potrebbe essere stata la grazia che il dittatore bielorusso Lukashenko ha concesso ieri a un cittadino tedesco condannato a morte e le condanne - ritenute di ovvia matrice politica - inflitte nei giorni scorsi in tempi insolitamente rapidi allo stesso Gershkovich e alla reporter russo-americana Alsu Kurmasheva (per concedere la grazia, infatti, tecnicamente serve una condanna).

Il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato capire di volere il rilascio di Vadim Krasikov, presunto ex agente russo accusato di aver ucciso un ex comandante ceceno a Berlino. Sono almeno otto i cittadini russi considerati prigionieri politici del regime di Putin che non si sa dove siano esattamente. E a loro si aggiunge un altro cittadino americano, Paul Whelan, condannato a 16 anni per accuse di spionaggio che lui ha sempre respinto dicendosi vittima di un "teatrino politico". La sua avvocata oggi ha infatti affermato di "non sapere dove si trovi" e di aver chiesto alle autorità russe se il suo assistito sia nella colonia penale in Mordovia, dove è stato recluso finora.