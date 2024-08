Ismail Haniyeh, da Gaza all'esilio dorato: la vita da nababbo dell'ex capo di Hamas

Davide Zebuloni 01 agosto 2024 a

La notizia dell'uccisione di Ismail Haniyeh ha sorpreso il mondo intero e sconvolto il mondo arabo più di quanto abbia fatto qualunque altra operazione militare israeliana dall'inizio della guerra ad oggi. Un'operazione mirata, chirurgica, inaspettata, audace, che ricorda le migliori imprese del Mossad ai suoi tempi d'oro.

I sostenitori dell'organizzazione terroristica ancora non se ne capacitano. Si domandano come sia stato possibile. Ismail? Il nostro Ismail? Il leader dalla barba maniacalmente curata e l'abito elegante? Il George Clooney del mondo palestinese? Il terrorista dalle mani troppo curate per sporcarsele di sangue? Colui che la guerra l'ha sempre fatta fare agli altri per conto suo? Ismail sorriso Durban's? Proprio lui, in persona. L'eliminazione è avvenuta a Teheran, motivo in più di tanto clamore. (Israele colpisce in Iran? Sissignori). Haniyeh si trovava lì per il giuramento del neo presidente eletto iraniano Massoud Pezeshkian. Quello che i media internazionali definivano «moderato» con tono estasiato, ricordate? Peccato che durante la sua cerimonia d'insediamento, l'intero parlamento iraniano (con Isma'il ospite d'onore seduto in prima fila) si sia alzato e abbia sbraitato all'unisono «Morte all'America! morte a Israele!» Ecco, vieni dire? Sì, ma anche no. L'unico ad essere morto quella notte è stato lo stesso Haniyeh. Bum, kaputt. Ma facciamo ordine: chi era il leader politico di Hamas? Come si è aggiudicato il titolo più ambito dai terroristi palestinesi? Perché ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a fare il nababbo negli hotel di lusso in Qatar?

LEADER SANGUINARIO

Dunque, il piccolo e allora innocente Ismail nasce nel 1963, nel campo profughi Al-Shati di Gaza durante l'occupazione egiziana della Striscia. In un periodo decisamente meno innocente della sua vita, quindi negli anni Ottanta, Haniyeh diventa braccio destro del fondatore di Hamas, Ahmed Yassin, fino a presiedere il suo ufficio alla fine degli anni Novanta. Il suo status di leader sanguinario, tuttavia, si rafforza durante la seconda Intifada, ovvero negli anni della rivolta palestinese e dei ripetuti attacchi terroristici nel territorio israeliano. Nel 2006, ormai numero uno nella lista di Hamas, Isma'il Haniyeh vince le elezioni palestinesi contendendosi inizialmente e cedendo infine il titolo al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmud Abbas, favorendo così la nascita di un governo di unità nazionale. Il resto è storia: le tensioni tra le due fazioni del governo palestinese hanno portato Gaza in una situazione di guerra civile, culminata con la presa della striscia da parte di Hamas.

Un piccolo salto temporale e siamo nel 2017. Yahya Sinwar, un terrorista con le mani letteralmente e non allegoricamente sporche di sangue, prende il posto di Haniyeh dopo un lungo periodo di conflitto tra i due (c'è chi dice, durato fino ad oggi ) e come premio di consolazione Haniyeh viene eletto presidente dell'ufficio politico di Hamas. In pratica: Yahya si afferma come vero leader di Hamas all'interno della striscia, mentre Isma'il diventa una sorta di presidente onorario di Hamas che gira per il mondo e stringe le mani a Hassan Nasrallah, Ali Khamenei, Recep Tayyip Erdogan e compagnia bella. Mantiene dunque il titolo di capo politico, guai a toccarglielo, ma di fatto nel 2019 lascia Gaza e fugge in Qatar, dove ottiene asilo politico. Lì ha inizio il periodo più bello e più glorioso della sua vita. Sicuramente, il più lussuoso. Il finto martire si trasferisce a Doha e si lascia alle spalle la causa palestinese.

Ne parla sempre, ovunque, si dice ambasciatore del suo popolo nel mondo, simula di battersi per lui giorno e notte, ma di fatto non fa altro che godersi il nuovo status di vip nei più ricchi Paesi arabi del mondo. Nonostante il suo popolo viva nella miseria, il capitale di Haniyeh è stimato due miliardi e mezzo di dollari. Non male per un umile martire il nome di Allah. I suoi tredici figli, quelli ancora in vita perlomeno, vivono da veri principi. Più e più volte, infatti, sono stati immortalati mentre alloggiavano negli hotel più cari di Istanbul e di Doha. In particolare suo figlio Maaz Haniyeh è noto per la sua passione per il lusso e per i gioielli. Non a caso il giornale saudita Elaph gli ha dedicato una lunga inchiesta dal titolo: «Maaz - una vita di sfarzo, alcol e donne».

L'ODIO PER GLI EBREI

Così, nel tempo, Isma'il ha perso il consenso a Gaza. Da essere amato e osannato, diventa una figura ostile. Mentre il folle sadico sanguinolento Sinwar continua ad affermarsi come leader del popolo, Haniyeh continua ad affermarsi come leader mondiale. Stringe quante più mani in quanti più paesi. Partecipa agli eventi importanti, con le persone importanti, nelle sale importanti. Non si perde uno scatto fotografico, sempre avvinghiato al presidente del regime iraniano di turno. Dov'era lui il 7 ottobre? A casa sua, a Doha. Un filmato è diventato virale lo mostra infatti nella sua sontuosa abitazione, mentre indica lo schermo di un televisore che trasmette la strage nei Kibbutzim e ride euforico.