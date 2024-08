Pedro Sanchez, la figuraccia mondiale che può far cadere il suo governo

09 agosto 2024 a

L’ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, fuggito ieri dopo aver partecipato a un evento a Barcellona nonostante un mandato d’arresto che pende sulla sua testa, si trova ora fuori dalla Spagna, Lo ha detto il suo avvocato, Gonzalo Boye. In dichiarazioni a RAC1 e Catalunya Radio, l’avvocato di Puigdemont ha affermato che l’ex presidente si trova da ieri "in un luogo sicuro, fuori da Barcellona, dalla Catalogna e dallo Stato".

Il giudice della Corte Suprema che indaga su Carles Puigdemont ha intanto chiesto ufficialmente spiegazioni alla polizia catalana e al ministro degli Interni spagnolo sul volo che giovedì ha riportato il leader indipendentista in Catalogna per la sua fulminea ricomparsa a Barcellona. Il giudice Llarena, che ha emesso il mandato d’arresto contro Puigdemont, chiede chiarimenti alla polizia di Barcellona per comprendere il suo "fallimento" e sui mezzi adottati per localizzare e arrestare il leader indipendentista alla frontiera prima della sua comparsa per un breve discorso vicino al Parlamento di Barcellona, dopo 7 anni di esilio.

"Puigdemont è arrivato in Spagna": tensione alle stelle, rischia l'arresto immediato

E in Spagna fioccano le polemiche per la figuraccia del governo Sanchez incapace di far arrestare l'ex leader catalano. Il partito di estrema destra spagnolo Vox presenterà una denuncia contro tutti coloro che hanno aiutato l’ex presidente catalano Carles Puigdemont a fuggire dopo il suo recente ritorno in Spagna. Lo ha affermato oggi il suo leader Ignacio Garriga. "Vox presenterà una denuncia contro tutti coloro che hanno aiutato Puigdemont a sfuggire alla giustizia per aver nascosto criminali ai sensi dell’articolo 541 del codice penale", ha affermato Garriga durante una riunione del parlamento catalano.