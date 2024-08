Russia, la jeep inseguita dal drone? Scaricati in strada i soldati morti

09 agosto 2024 a

Una jeep russa viene inseguita da un drone ucraino? Uno dei soldati a bordo scarica in corsa, facendoli cadere in strada, i corpi dei compagni morti che stavano trasferendo. Un video drammatico, ma anche imbarazzante per Mosca, quello pubblicato dall'account "The dead district" sulla piattaforma X.

Intanto, si fa sempre più esplosiva la situazione al confine tra i due Paesi in guerra: nelle scorse ore Kiev ha dichiarato che migliaia di persone devono essere evacuate dalle aree al di là del confine con la regione russa di Kursk, dove Mosca ha detto di aver combattuto un'incursione ucraina per il quarto giorno. La polizia ucraina ha affermato che "circa 20.000 persone devono essere evacuate" da 28 insediamenti nella regione di Sumy. Numero in forte aumento rispetto alla precedente stima di 6.000 persone.

Il ministero della Difesa russo, nel frattempo, ha diffuso delle immagini non verificabili che mostrerebbero la distruzione di veicoli corazzati ucraini nella regione di confine di Kursk, durante un'incursione delle forze di Kiev. Secondo l'esercito di Mosca, all'inizio della settimana più di mille soldati ucraini con una decina di carri armati e una ventina di veicoli blindati sono entrati nella regione sud-occidentale russa, in quello che potrebbe essere definito come il più importante attacco di Kiev contro la Russia dall'inizio dell'offensiva di Mosca. Il presidente Volodymyr Zelensky in uno dei suoi video ha commentato: "Gli ucraini sanno come raggiungere i loro obiettivi. La Russia ha portato la guerra sul nostro territorio e dovrebbe sentire ciò che ha fatto".