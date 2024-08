Kursk, il video che umilia Putin: "Buttala", che fine fa la bandiera russa

L'Ucraina prosegue la sua avanzata sul territorio russo nella regione di Kursk. La guerra ora Putin ce l'ha in casa e gli scenari di ciò che potrebbe accadere sono del tutto imprevdibili. Ma le forze russe hanno lanciato nella notte 38 droni kamikaze contro l'Ucraina, 30 dei quali sono stati abbattiti dalle difese aeree di Kiev: lo rende noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram, aggiungendo che i russi hanno attaccato anche con due missili balistici Iskander-M dalla regione di Voronezh.

I droni provenivano dalle zone russe di Primorsko-Akhtarsk e Kursk. Quelli distrutti sono stati intercettati nelle regioni ucraine di Mykolaiv, Vinnytsia, Sumy, Kirovohrad, Kherson, Chernihiv, Dnipropetrovsk e Cherkasy. Mosca afferma che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto stanotte 14 droni ucraini sulle regioni russe di Kursk, Belgorod e Voronezh. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.

"Quanto territorio stiamo controllando": l'incursione di Kiev in Russia è senza precedenti

La maggior parte dei velivoli senza pilota delle forze di Kiev sono stati intercettati sull'oblast di Kursk, viene specificato. Intanto sta facendo il giro del web un video di alcuni soldati ucraini che nella regione di Kursk "cancellano" la bandiera russa per posizionare quella ucraina. Uno dei soldati dice a un altro: "Quella russa buttala via!". E il militare esegue.

