Meghan Markle perde la testa a telecamere spente: "Urla contro i produttori"

Le domande sui pensieri suicidi avuti in passato avrebbero infastidito Meghan Markle, intervistata lo scorso 4 agosto insieme al marito Harry da Jane Pauley nel programma Sunday Morning della Cbs. "Non ho davvero scalfito la superficie…ma penso che non vorrei mai che qualcun altro si sentisse in quel modo, non vorrei mai che qualcun altro avesse quel tipo di intenzioni e non vorrei mai che qualcun altro non fosse creduto - aveva detto la duchessa di Sussex nel corso dell'intervista -. Se il fatto di raccontare ciò che ho superato salverà qualcuno ne sarà valsa la pena".

In molti hanno pensato che quello fosse l'ennesimo tentativo dell'ex attrice di riaprire le vecchie ferite con la famiglia reale inglese. Anche perché di questo argomento la Markle ha già parlato più volte in passato: nel documentario di Itv "Harry and Meghan. An African Journey" del 2019, nell’intervista a Oprah nel marzo 2021; e nel panel “Breaking Barriers, Shaping Narratives. How Women Lead On and Off the Screen”, in Texas a marzo 2024. In realtà, in questo caso la duchessa non avrebbe avuto alcuna intenzione di toccare il tema. E quindi sarebbe stata colta di sorpresa dalle domande ricevute.

Secondo l’esperta reale Angela Levin, intervenuta nel podcast “Dan Wootton Outspoken”, Meghan avrebbe reagito con “fastidio” alle domande di Jane Pauley sui “pensieri suicidi” avuti in passato. In effetti durante l’intervista la duchessa ha precisato che “non si aspettava” di dover tornare sull’argomento. A telecamere spente, poi, la situazione sarebbe degenerata, secondo la commentatrice reale: “Dopo la fine dell’intervista Meghan avrebbe gridato contro i produttori, molto, molto irritata da ciò che le era stato chiesto. Non si deve fare questo con Meghan, perché lei vuole avere il controllo della situazione”. A provocarle rabbia, durante l'intervista, sarebbe stato anche l'atteggiamento di Harry: "Non tollerava che parlasse. Lo guardava con occhi così severi e un’espressione terribile sul volto, perché non voleva che parlasse, credo”.

Secondo la Levin, ci sarebbero delle tensioni nella coppia al momento: "Harry si sente perso…è infelice…Credo che sia messo molto, molto male”. Anche se il linguaggio del corpo durante l’intervista alla Cbs suggerirebbe una certa complicità tra i Sussex. Per gli esperti reali, però, la storia è diversa. Per esempio, Tom Quinn al Mirror ha detto: “Harry è sempre più annoiato e si guarda indietro, al di là dell’Atlantico, dove vive la maggior parte dei suoi compagni d’armi e dei suoi amici di scuola che lui non vede mai, visto che loro non gli faranno visita negli States, perché trovano che Meghan sia una persona difficile”.