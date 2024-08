Kursk, ecco i primi istanti dell'invasione: cosa svela il video diffuso da Kiev

16 agosto 2024 a

a

a

Kiev ha diffuso per la prima volta oggi i video della sua incursione in territorio russo, a Kursk, iniziata dieci giorni fa. Le immagini ufficiali sono state pubblicate dall'esercito ucraino sulla pagina Facebook delle Forze d'assalto aereo di Kiev. I filmati mostrano le prime ore dell'operazione nella regione oltre il confine iniziata il 6 agosto, "un giorno che entrerà nella storia della guerra russo-ucraina", come si legge a corredo del video.

"La preparazione attenta, la pianificazione, il fattore sorpresa e il silenzio informativo sono stati cruciali nella fase iniziale dell'operazione - hanno rivendicato da Kiev - adesso tutto dipende dalla resistenza che saranno in grado di mettere in campo i militari ucraini, appartenenti a tutti i settori delle Forze armate, che sono coinvolti nell'operazione". Nel video diffuso sui social si vede il posto di frontiera del distretto di Sudzha che viene preso d'assalto da una colonna corazzata. I fanti russi, che appaiono impreparati e soprattutto colti di sorpresa, si arrendono dopo il primo bombardamento e si consegnano agli ucraini portando con sé i feriti. All'inizio del filmato, alla base dello stemma del comando delle truppe paracadutate d'assalto, si legge il loro motto: "Sempre primi".

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivendicato il pieno controllo ucraino della città russa di Sudzha, abitata da 5.000 persone prima della guerra. Dalla città passano anche i tubi che trasportano il gas russo dalla Siberia verso l'Europa. Il comandante dell'esercito ucraino Oleksandr Syrsky, invece, ha dichiarato che le truppe hanno preso il controllo di decine di villaggi e di oltre mille chilometri quadrati di territorio nella regione russa di Kursk: "In totale, dall'inizio delle operazioni le nostre truppe sono avanzate per 35 chilometri di profondità".