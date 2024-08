Donald Trump umilia Kamala Harris: "Lei bella?", l'ovazione del pubblico

Al via a Chicago la convention democratica che apre ufficialmente l'era di Kamala Harris come candidata alla Casa Bianca al posto del presidente uscente Joe Biden. E intanto, da un comizio in Pennsylvania, lo sfidante repubblicano (nonché ex presidente) Donald Trump attacca con una battuta velenosa la vice di Sleepy Joe.

"Ho letto una cosiddetta repubblicana che non piaceva a Reagan e a lei non piaceva lui, ma che ha ottenuto il merito di essere stata una speechwriter (autrice dei discorsi dello storico presidente repubblicano degli Anni 80, ndr) di Reagan - ha premesso con un sorriso malizioso il tycoon, ancora avanti nella maggior parte dei sondaggi -. Ha detto che Kamala ha un grande vantaggio: è una donna molto bella. Io sono molto più attraente di lei. Sono una persona più attraente di Kamala". Ovazione dal pubblico.

Sul palco di Chicago nel frattempo i democratici schierano tutta la batteria di pezzi grossi per spingere la Harris alla rimonta, che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Fino, per l'esattezza, al passo indietro del presidente e alla rinuncia alla sua ricandidatura d'ufficio. Proprio Biden parlerà dal palco, preceduto dall'ex segretario di Stato Hillary Clinton (che fu sconfitta a sorpresa da Trump nelle presidenziali del 2016) e dalla First lady Jill Biden. Interventi anche per la deputata star dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez, simbolo di quella deriva ultra-liberal e woke denunciata quotidianamente da Trump e dal suo candidato vice-presidente JD Vance, e il sindaco di Chicago Brandon Johnson.



"I read a so-called Republican who Reagan didn't like & she didn't like him but she got credit for being a Reagan speechwriter. She said Kamala has one big advantage: She's a very beautiful woman. I am much better looking than her. I'm a better looking person than Kamala"

