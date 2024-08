Kate Middleton, uscita pubblica top secret: dove è stata avvistata

20 agosto 2024 a

Nuova uscita in pubblico, ma top secret, per Kate Middleton, che da quando ha fatto sapere di avere un tumore non meglio precisato si vede sempre meno in giro. Lei stessa, infatti, ha spiegato ai sudditi di doversi prendere del tempo per curarsi. La famiglia reale si sarebbe riunita nelle scorse ore per partecipare al Festival Gone Wild, organizzato a Holkham Hall.

La principessa del Galles sta trascorrendo un periodo di vacanze insieme al marito William e ai figli, George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni, nel Norfolk, nella casa alle isole Scilly al largo della costa della Cornovaglia. E lì la principessa "appare più serena che mai". A confermare che la Middleton e la sua famiglia hanno partecipato al Festival Gone Wild è stato un post degli organizzatori dell'evento, che hanno voluto ringraziare personalmente - come riporta il Daily Mail - i reali.

La presenza di William e Kate, comunque, pare non fosse prevista. Il Festival Gone Wilde ha riunito circa 640 bambini con le rispettive famiglie per una giornata di attività divertenti, inclusa l'attesissima battaglia Nerf. "Stavamo lavorando al festival Gone Wild a Holkham Hall quando sono stata chiamata nell'ufficio del team di produzione e mi è stato detto che una famiglia vip molto speciale aveva chiesto di giocare - ha raccontato Georgina Barron, capo dei Norfolk Nerf party, su Facebook -. Il Principe e la Principessa del Galles, insieme ai loro tre figli, sono arrivati ​​con amici e familiari. Ci hanno chiesto se potevamo fornire un gioco ad alta intensità e non-stop. Correvamo tutti in giro con pistole Nerf e bombe fumogene. L'esperienza è stata indimenticabile. Non hanno richiesto alcun protocollo perché la famiglia voleva solo trascorrere una giornata in tranquillità, come qualsiasi altra famiglia".